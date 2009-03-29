Відновив роботу театр ім. Тараса Шевченка

Після 8-місячного капітального ремонту відновив свою роботу один із найстаріших театрів України - Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Тараса Шевченка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

До 90-річчя театру ім. Тараса Шевченка, святкування якого заплановано на кінець травня, оновлено фасад будівлі, відремонтовано фойє, залу для глядачів, замінено світло на сцені, внутрішню електропроводку, сантехнічне обладнання. На капітальний ремонт театру з обласного бюджету Дніпропетровщини у 2008 році було виділено 8,25 млн. грн.

Сьогодні в репертуарі Дніпропетровського українського муздрамтеатру твори вітчизняної та світової класики, п’єси сучасних драматургів, казки для дітей.

Всього у Дніпропетровській області працює 14 професійних драматичних, музичних, лялькових, молодіжних, телевізійних та аматорських театрів. Крім того, діють 107 аматорських драматичних колективів, які щорічно представляють глядачам понад 50 прем’єрних вистав, серед яких питому вагу становить українська класична драматургія.