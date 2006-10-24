Суд задовольнив позов Святогорської Лаври

Сьогодні міський суд Слов`янська Донецької області задовольнив позовні вимоги Святогорської Свято-Успенської лаври до народного депутата Валентина ЗУБОВА (Блок Юлії Тимошенко).

Як повідомили УНІАН у суді, позовні заяви представників Лаври задоволені в повному обсязі.

Відповідно до рішення суду, має бути знесений другий поверх, який надбудований над будівлею, що належить депутату. Крім того, мають бути прибрані додаткові опори будівлі, які захоплюють частину території Лаври.

В.ЗУБОВ уже заявив, що оскаржить рішення суду. "Мої адвокати вже готують документи, щоб оскаржити це рішення в апеляційному суді", - зазначив він.

Як повідомлялося, В.ЗУБОВ, згідно з рішенням Святогорської міськради від 2004-2005 рр., одержав в оренду, а потім у власність землі на території Святогорської Лаври.

На початку жовтня цього року голова Союзу православних громадян України Валерій КАУРОВ заявив, що В.ЗУБОВ продовжує роботи з реконструкції викупленої будівлі на території Святогорської Лаври, незважаючи на рішення Святогорської міськради про відміну раніше ухвалених рішень, пов`язаних із викупом землі і реконструкцією розміщеного на ній приміщення, а також постанову Слов`янського суду про припинення робіт до винесення рішення суду щодо цього конфлікту.