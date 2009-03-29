Завтра в Україні короткочасні дощі і грози

Завтра, 30 березня, на території України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі в Карпатах місцями пройдуть сильні дощі. Без опадів буде лише у східній частині та в Криму.

Вітер південний з переходом вдень у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, у східній частині, в Криму та на Прикарпатті 12-17°.

У Києві та Київській області утримається мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасні дощі, місцями по області грози. Вітер південний, 7-12 м/с, поривчастий.

Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.