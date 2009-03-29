В Івано-Франківську презентовано "Літопис УПА"

В Івано-Франківську сьогодні урочисто презентували книги видавництва «Літопис УПА».

Як передає кореспондент УНІАН, захід пройшов у приміщенні Народного дому Івано-Франківської обласної «Просвіти» імені Тараса Шевченка.

Розпочалась презентація із кліпу про Українську повстанську армію. Заступник голови ВО «Свобода» Олександр СИЧ на презентації наголосив, що «Літопис УПА» покликаний активізувати українську молодь до захисту українства. За його словами, найбільшою небезпекою для сучасної незалежної України є «зневіра і песимізм людей». О.СИЧ підкреслив, що видавництво «Літопис УПА» вже десятки років «видає історію УПА».

У свою чергу голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ повідомив, що нині на Прикарпатті залишилося всього 900 учасників УПА, а 16,5 тисяч загинули за Україну. «Ми не хочемо від держави жодних пільг, - наголосив Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ. – Ми проживемо за мізерну пенсію. Але ми домагаємось справедливості – визнання нас борцями за незалежність у Другій Світовій війні. Мені 85 років, і я хочу померти в Україні, за яку гинули наші побратими».

На презентації виступив з історичною доповіддю науковець зі Львова Микола ПОСІВНИЧ. «Літопис УПА» - це найповніша збірка фактів про героїчну боротьбу ОУН-УПА”, - зауважив він.

Довідка УНІАН. “Літопис УПА” - серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точності, документи і матеріали з історії УПА. Кожен том, або група томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Зокрема, 45-й том Літопису присвячений 100-річчю від дня народження командира УПА Романа Шухевича.

Початок цьому виданню дали колишні вояки УПА, які в результаті Великого рейду 1947-49 років опинилися в Західній Європі, а потім - в Північній Америці.