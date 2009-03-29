Трьох шахраїв-гастролерів затримали у Житомирі

17:35, 29 березня 2009
Суспільство
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Вони обирали жертвами літніх людей

У Житомирі затримали давно розшукуваних правоохоронцями трьох дніпропетровських шахраїв - гастролерів, які займались ошуканством літніх людей у кількох областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

За оперативною інформацією, усі затримані - жителі Дніпропетровська віком від 38 до 49 років, один із них раніше судимий.

Шахраї діяли технічно дуже акуратно, тому міліції їх було важко викрити, а тим більше затримати "на гарячому", зазначає прес-служба.

Зловмисники приїжджали в місто, на короткий термін знімали квартиру та вирушали до банківських установ для визначення своєї жертви. Стоячи у чергах, вони уважно слідкували за тим, хто і яку грошову суму отримує в банку. В обранні жертв шахраї надавали перевагу літнім людям, йдеться у повідомленні.

Зловмисники використовували найрізноманітніші схеми та методи ошуканства. Одним з них був трюк з грошовою «лялькою». Потенційна жертва на вулиці знаходила пакет з грошима, до неї одразу ж підходив перший зловмисник та вмовляв присвоїти знайдене, поділивши гроші. У цей же час з’являвся його спільник і називався господарем підібраного пакету.

“Усе відбувалося настільки швидко, що постраждалий не запам’ятовував прикмет зловмисників, та й в цілому не пам’ятав обставин того, що з ним сталося” - зазначає прес-служба.

Нерідко шахраї автоматично перетворювалися на грабіжників, силою видираючи гроші у своїх жертв. Саме після одного з пограбуваннь літнього житомирянина зловмисників було затримано за межами міста. Вчинивши пограбування, вони виїхали з Житомира і поїхали в напрямку Попільнянського району. Під час огляду у них вилучили фальшиві грошові купюри доларів США та євро, російські рублі та українські гривні, мобільні телефони, а також маскувальний матеріал – близько шести різних головних уборів та одяг.

Наразі стосовно затриманих порушено кримінальні справи за статтями 190 (шахрайство) та 186 (пограбування) Кримінального кодексу України.

 

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