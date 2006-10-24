Голова ФДМУ: держпакети обленерго можна продати за 2-3 тижні

Державні пакети акцій обленерго можуть бути реалізовані на українських фондових біржах вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК.

«У разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів, ці пакети можуть бути реалізовані протягом двох-трьох тижнів навіть цього року», - сказала В.СЕМЕНЮК.

За її словами, на сьогодні, виходячи зі співпраці, що склалася, між ФДМУ і українськими фондовими біржами, можна говорити про те, що виставлені на продаж державні пакети акцій обленерго будуть успішно продані.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ФДМУ заявив про те, що підготовлено проект постанови, яким планується виставити на продаж міноритарні пакети акцій 21 енергокомпанії, які входять до НАК “ЕКУ”.

Заступник голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО з цього приводу повідомив, що йдеться про пакети розміром від 5 до 25% загальною номінальною вартістю 300 млн. грн. Відповідно до ринкової ціни акцій в ПФТС, загальна вартість планованих до реалізації акцій становитиме 1 млрд. 400 млн. грн., у той же час у складі НАК ЕКУ будуть залишені великі пакети акцій (60%+1 акція) для того, щоб держава могла продовжувати здійснювати контроль над даними підприємствами.

За оцінками експертів, вартість держпакетів акцій обленерго з урахуванням їх ринкової вартості може становити близько 1 млрд. грн. При цьому експерти звертають увагу на вірогідність того, що одноразове розміщення такої кількості активів на українському фондовому ринку може бути пов`язане з певними труднощами.