Ющенко: з транзитером має домовлятися покупець газу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що в майбутньому Європа купуватиме газ у Росії на російсько-українському кордоні.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Світова практика полягає в тому, що газ продається на першому кордоні», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Глави держави, далі вже покупець має домовлятись з транзитером цього газу.