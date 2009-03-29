Ющенко: з транзитером має домовлятися покупець газу

20:44, 29 березня 2009
Суспільство
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Інтерв`ю телеканалу «Інтер»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що в майбутньому Європа купуватиме газ у Росії на російсько-українському кордоні.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Світова практика полягає в тому, що газ продається на першому кордоні», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Глави держави, далі вже покупець має домовлятись з транзитером цього газу.

 

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