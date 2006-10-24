У Києві відкриють нову тролейбусну лінію
22:38, 24 жовтня 2006Суспільство
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...від бульвару Перова до Ленінградської площі
В Києві до кінця наступного року відкриють нову тролейбусну лінію від бульвару Перова до Ленінградської площі.
Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію Комунального підприємства "Київпастранс".
Лінія пролягатиме за маршрутом: бульвар Перова, проспект Визволителів, вулиця Будівельників, проспект Миру, Ленінградська площа.
Будівництво тролейбусної лінії здійснюватиме виробничий кооператив "Контакт-90" (Київ).
Сума договору становить 9,1 млн. гривень. Роботи заплановані на серпень 2006 р. - грудень 2007 р.
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