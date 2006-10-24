У Києві відкриють нову тролейбусну лінію

В Києві до кінця наступного року відкриють нову тролейбусну лінію від бульвару Перова до Ленінградської площі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію Комунального підприємства "Київпастранс".

Лінія пролягатиме за маршрутом: бульвар Перова, проспект Визволителів, вулиця Будівельників, проспект Миру, Ленінградська площа.

Будівництво тролейбусної лінії здійснюватиме виробничий кооператив "Контакт-90" (Київ).

Сума договору становить 9,1 млн. гривень. Роботи заплановані на серпень 2006 р. - грудень 2007 р.