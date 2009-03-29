Почесний знак "100-річчя Степана Бандери" отримають 237 прикарпатців

Івано-Франківська обласна рада на своїй 29-й сесії прийняла рішення про нагородження Почесною відзнакою «100-річчя від дня народження Головного провідника ОУН Степана Бандери» 237 прикарпатців-учасників національно-визвольної боротьби, учасників українського державотворення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облради.

Подання про нагородження Почесною відзнакою в обласну раду внесли районні станиці Братства ОУН-УПА.

Почесна відзнака «100-річчя від дня народження Головного провідника ОУН Степана Бандери» затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради 22 грудня 2008 року на основі подань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оргкомітету з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження головного провідника ОУН Степана Бандери, ветеранських та громадських організацій області та «враховуючи висновки» постійно діючої комісії облради з питань культури, національного та духовного відродження.

Виготовлено 500 відзнак. На Прикарпатті проживає 900 ветеранів УПА.