Україна переходить на зимовий час

У ніч на неділю, 29 жовтня, Україна перейде на зимовий час. О 4-ій годині ранку стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад.

Зимовий час діятиме до останньої суботи березня наступного року.

На думку експертів, переведення стрілок дозволяє знизити енергетичне навантаження і поліпшити екологічну обстановку, забезпечує стійку роботу єдиної енергосистеми країни, узгодженість транспортних вантажопотоків, організацію теле- і радіомовлення.

Як відомо, вперше літній і зимовий порядок відліку часу було введено в Англії у 1908 році з метою економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. У Сполучених Штатах літній час застосовується з 1918 року.

Зараз на літній і зимовий час переходять в усіх європейських державах і практично на всіх широтах від Канади до Австралії (більше 110 країн світу). З пострадянських держав на літній час не переходять Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, а з недавнього часу і Казахстан.

З 1996 року за рекомендацією Європейської економічної комісії Організації Об`єднаних Націй період дії літнього часу був продовжений до останньої неділі жовтня.

Корреспондент