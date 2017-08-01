"Голий Король": гурт "Бумбокс" презентував нову пісню на злободенну тему

Гурт «Бумбокс» презентував нову пісню «Голий Король». Автор тексту – Андрій Хливнюк, музика – Андрій Хливнюк та Павло Литвиненко.

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«Голий Король" – пісня, над якою я працював півроку, незважаючи на те, що пісні з останніх двох EP писалися легко. Для "Короля" мені складно було підібрати правильні слова, завершити її композиційно. У пісні, як і у платівки, простий посил - все ми королі, і всі ми - голі. Не треба шукати месію, ніхто за нас не вирішить наші проблеми, подолати їх можна лише разом. Перші чернетки пісні з'явилися років зо два тому. Мене наштовхнуло на її створення багато стилістично схожих між собою пісень початку ХХ століття, коли блюз тільки зароджувався», - розповів Андрій Хливнюк про нову пісню.

Це другий сингл з однойменного міні-альбому. В березні 2017 року «Бумбокс» випустив пісню «Колишня». До EP увійшло шість пісень: «Колишня», «Голий Король», «Вболівальник», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» (разом з O.Torvald) та акустична версія пісні «Люди».