В Україні обирають претендентів на "Оскар"

В Українському Оскарівському комітеті стартував прийом заявок на участь в боротьбі за ювілейну, 90 премію "Оскар" Американської кіноакадемії, повідомляє прес-служба Держкіно.

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Від України стрічка відправиться в категорії "Кращий фільм іноземною мовою". Заявки можна надсилати до 15 серпня включно.

Кращий фільм в цій номінації будуть вибирати за певними критеріями. Це повинен бути повнометражний художній, документальний або анімаційний фільм, який знятий за межами США і який був в прокаті щонайменше семи днів поспіль.