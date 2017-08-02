Кабмін не проти сієсти для українців, але це питання має вирішувати роботодавець

В умовах аномальної спеки кожен роботодавець в Україні має право самостійно приймати рішення щодо введення сієсти для своїх співробітників, заявив УНІАН віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Читайте також"Африканська" спека в Україні "розкочегарила" користувачів соцмереж (фото, відео)

«В рамках трудового законодавства у роботодавця є абсолютно всі можливості, щоб вирішити питання сієсти в індивідуальному порядку», - зазначив віце-прем'єр.

Разом з тим Розенко додав те, що кліматичні умови в Україні ще не такі, щоб питання введення сієсти виносити на рівень національної ідеї.

У відповідності з чинним трудовим законодавством, кожен працівник повинен відпрацювати 40 годин на тиждень. Однак якщо підприємець, за словами Розенка, вважає, що для підвищення ефективності виробництва або у вигляді стану здоров'я працівника потрібно надавати йому не годинну перерву, а дві-три години, то це його право.

«Ніхто роботодавця в цьому не обмежує і зараз. А говорити про те, що давайте влітку скоротимо 40-годинний робочий тиждень і зробимо його, наприклад, 35-годинним, на мій погляд, є недоцільним», - уточнив віце-прем'єр.

Як повідомили ЗМІ, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення з 2 до 10 серпня робочого дня в регіоні на одну годину через аномальну спеку.

Як повідомляв УНІАН, директор Гідрометцентру при Держнс Микола Кульбіда заявив, що в Україні до середини серпня буде спостерігатися дуже висока температура і надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. За його словами, така погода для цього періоду є аномальною.

Сієста – це традиційна у деяких країнах зі спекотним кліматом перерва на обід і пообідній сон. Греки відпочивають влітку з 14:00 до 15:00-17:00, іспанці — з 13:00 до 17:00, італійці — з 13:00 до 15:00 або 16:00.