Як козаки в тарифах розбиралися (інфографіка)
17:15, 20 липня 2017Суспільство
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Після випробувань українською медициною, що реформується, славетна трійця козаків Грай, Око та Тур, з легендарного мультфільму «Як козаки…» не спиняється. Наші герої з ще більшим завзяттям продовжують експериментувати та жити життям звичайних українців.
Зокрема, козаки зіштовхуються з викликом, з яким до цього ніколи не мала справу, – з платіжками на житлово-комунальні послуги та тарифами на газ, електрику і опалення.
Допитливі та винахідливі козаки з’ясували з чого складаються тарифи і чому вони змінюються.
Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму «Як козаки…» Грай, Око та Тур випробують на собі всі зміни, які запроваджуються у двох сферах життя – медицині та енергетиці.
Серія інфографік «Як козаки енергонезалежність розвивали» - частина комунікаційної кампанії проекту «Програма комунікації реформ в Україні», покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у секторі енергетики.
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