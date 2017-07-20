Як козаки в тарифах розбиралися (інфографіка)

Зокрема, козаки зіштовхуються з викликом, з яким до цього ніколи не мала справу, – з платіжками на житлово-комунальні послуги та тарифами на газ, електрику і опалення.

Допитливі та винахідливі козаки з’ясували з чого складаються тарифи і чому вони змінюються.

Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму «Як козаки…» Грай, Око та Тур випробують на собі всі зміни, які запроваджуються у двох сферах життя – медицині та енергетиці.

Серія інфографік «Як козаки енергонезалежність розвивали» - частина комунікаційної кампанії проекту «Програма комунікації реформ в Україні», покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у секторі енергетики.