В Одесі у військовому госпіталі від інфаркту помер начальник клініки: ймовірно через спеку

В Одесі на території Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (раніше - 411-й військовий госпіталь) помер 55-річний начальник однієї з клінік установи, який перебував при виконанні службових обов'язків.

Як повідомили УНІАН у клінічному центрі, серцеву недостатність могла спровокувати аномальна спека.

Представник установи уточнив, що 2 серпня помер начальник клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги, полковник медичної служби Сергій Муртазаєв.

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Представник медустанови зазначив, що 55-річний медик раптово помер від інфаркту міокарда. Медики припускають, що серцеву недостатність могла спровокувати аномальна спека.

«Впав на алеї. Ймовірно, інфаркт спровокувала спека», - сказав співробітник центру.