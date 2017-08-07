Найпопулярнішу пісню в мережі зіграли на українських народних інструментах (відео)

В той час, як кліп на нову пісню Луїса Фонси і Дедді Янкі – Despacito назбирав більше трьох мільярдів переглядів, українська група представила свою версію хіта.

Музиканти з B&B Project виконали його на народних інструментах – бандурі, акордеоні та кахоне.

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Відео з інструментальною версією композиції зараз активно набирає популярність в мережі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, зараз Despacito вважається світовим рекордсменом за переглядами, а от у Малайзії заборонили пісню на державних радіостанціях.

Зазначимо, B&B Project - український інструментальний колектив з Києва, який активно популяризує народні інструменти. Його учасниками є Тетяна Мазур та Сергій Шамрай.