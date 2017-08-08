У ДСНС розповіли про успіхи єдиного в Україні такси-рятувальника (відео)
Собака, менший за інших своїх чотирилапих колег, виявляє більші за них здібності до роботи рятувальником.
Ця порода не вважається службовою, бо важко піддається дресируванню. Але Кріс уже кілька років служить у пошуково-рятувальному загоні українських рятувальників, розповідає ТСН.
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Такса потрапив у лави собак-рятувальників після того, як його хазяїн звернувся до кінологів - не міг дати раду складному характеру собаки. У результаті Кріс навчився знаходити людей у завалах. Працював він, зокрема, у дев'ятиповерхівці, де стався вибух газу - шукав людей, поки будівля могла обвалитися ще більше.
Кріс виграв десятки змагань серед службових собак. Скоро він відправиться у Австрію, де продемонструє свої здібності на міжнародному рівні.