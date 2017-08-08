У ДСНС розповіли про успіхи єдиного в Україні такси-рятувальника (відео)

Ця порода не вважається службовою, бо важко піддається дресируванню. Але Кріс уже кілька років служить у пошуково-рятувальному загоні українських рятувальників, розповідає ТСН.

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Такса потрапив у лави собак-рятувальників після того, як його хазяїн звернувся до кінологів - не міг дати раду складному характеру собаки. У результаті Кріс навчився знаходити людей у завалах. Працював він, зокрема, у дев'ятиповерхівці, де стався вибух газу - шукав людей, поки будівля могла обвалитися ще більше.

Кріс виграв десятки змагань серед службових собак. Скоро він відправиться у Австрію, де продемонструє свої здібності на міжнародному рівні.