Завтра в Україні ще буде порівняно тепло.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п’ятницю, 27 жовтня, переважно без опадів. Вночі та вранці на заході - туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у південній та східній частині - 5-10° тепла, вдень - 10-15°, у західних областях - до 19°.

28-29 жовтня Мінлива хмарність. 28 жовтня невеликий дощ (у південній частині місцями); 29 жовтня без опадів, лише в західних областях вдень дощ, в Карпатах – з мокрим снігом. Вночі та вранці 28 жовтня в Україні, крім північних та західних областей, місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 17-22 м/с.

Температура 28 жовтня вночі в західних, північних областях та в Криму - 5-10°, на решті території - 1-6° тепла, вдень - 7-12°, у південній частині - 13-18°.

29 жовтня відбудеться зниження температури вночі до 2° тепла-3° морозу (в Карпатах і на Прикарпатті місцями - до 7° морозу), вдень - до 4-9° тепла, в південній частині - до 8-13°.

30 жовтня в Україні, 31 жовтня у східній частині часом дощі, місцями сильні, вночі на півночі країни - з мокрим снігом. Температура 30 жовтня вночі - 1-6° тепла, вдень - 3-8° тепла, 31 жовтня вночі - 1-6° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині та східних областях протягом доби - 0-5° тепла.

У Києві та області 27 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 4-6° тепла, вдень - 11-13°; по області вночі - 2-7° тепла, вдень - 10-15°.

28-29 жовтня мінлива хмарність. 28 жовтня невеликий дощ, 29 жовтня без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 28 жовтня вночі - 5-10°, вдень - 7-12° тепла; 29 жовтня зниження вночі - до 2° тепла-3° морозу, вдень - до 4-9° тепла.

30 жовтня часом дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 3-8° тепла. 31 жовтня переважно без опадів. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.