Не "зникли": посол припустив, що сталося із українськими заробітчанами у Фінляндії
11:29, 09 серпня 2017Суспільство
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Посол знаходиться на зв'язку із поліцією Фінляндії.
Будинок, в якому жила група / фото yle.fi
Українські заробітчани, які нібито зникли напередодні у Тууповаара у Фінляндії, знайшли іншу роботу. Таке припущення у Twitter написав посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров.
Олефіров наголосив, що все ж знаходиться на постійному зв’язку із поліцією.
"Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією. Наша "Гаряча": +358-40-471-92-00», - написав він.
Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією. Наша "Гаряча": +358-40-471-92-00https://t.co/jf2Dj4Qjgn— Andrii Olefirov
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