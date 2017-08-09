Не "зникли": посол припустив, що сталося із українськими заробітчанами у Фінляндії

11:29, 09 серпня 2017
Суспільство
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Посол знаходиться на зв'язку із поліцією Фінляндії.

Будинок, в якому жила група / фото yle.fi

Українські заробітчани, які нібито зникли напередодні у Тууповаара у Фінляндії, знайшли іншу роботу. Таке припущення у Twitter написав посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров.

Олефіров наголосив, що все ж знаходиться на постійному зв’язку із поліцією.

"Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією. Наша "Гаряча": +358-40-471-92-00», - написав він.

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