Президент України Віктор ЮЩЕНКО високо оцінює роботу фінського бізнесу в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив, відкриваючи у Гельсінкі діловий форум «Україна: нові можливості для бізнесу та інвестицій».

Глава держави зазначив, що сьогодні на українському ринку представлені понад 60 провідних компаній Фінляндії. Президент нагадав, що у 2005 році товарообіг між Україною та Фінляндією зріс на 25%, що свідчить про значний потенціал для подальшої співпраці.

«Я вірю, це хороший приклад, який можуть наслідувати багато інших компаній», – сказав він. Президент висловив переконання, що Україні та Фінляндії необхідно переходити на новий рівень співпраці. «Це основна мета мого візиту – працювати з фінською владою щодо планів взаємин на ближчі два роки». Президент зазначив, що Україна може бути цікавою для співпраці у багатьох галузях економіки. Перш за все, йдеться про високі технології, авіакосмічну сферу, суднобудування, виробництво машин та обладнання для нафтогазового та агропромислового комплексів. У свою чергу українська сторона, сказав він, зацікавлена у технологіях виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, випуску медичного обладнання. Президент запросив фінських бізнесменів до активнішої участі у двосторонньому діалозі щодо такої співпраці.

Він також привітав створення у місті Славута нового спільного українсько-фінського підприємства «Будфарфор-Санітек» з інвестиціями близько 67 мільйонів доларів США.

Планується, що сьогодні ввечері В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії підписання «Меморандуму про взаємне порозуміння між «Укрексімбанком» та Північним інвестиційним банком».

Під час роботи форуму Президент вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня за розвиток українсько-фінської співпраці в економічній сфері голові правління компанії «KCI Конекрейнс» Стігу ГУСТАВСОНУ. Відповідний Указ Президента зачитав заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.