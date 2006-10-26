Конфлікт гілок влади у Запоріжжі

Місцевий суд Орджонікідзевського району Запоріжжя на забезпечення адміністративного позову до мера міста Євгена КАРТАШОВА про неправомірність проведення 5-ої сесії Запорізької міськради виніс постанову, що забороняє секретареві Запорізької міської ради Юрієві КАПТЮХУ скликати і проводити сесії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької мерії, постановою від 23 жовтня (дня, коли депутати Запорізької міськради під головуванням Ю.КАПТЮХА провели 2 пленарне засідання 5-ої сесії міськради - УНІАН) суд "заборонив секретареві Запорізької міськради, скликати, продовжувати і проводити засідання 5-ої сесії міської ради до ухвалення судового рішення з адмінсправи".

Другою постановою - від 24 жовтня - місцевий суд Орджонікідзевського району Запоріжжя на забезпечення адміністративного позову Є.КАРТАШОВА "призупинив дію розпорядження секретаря міськради Ю.КАПТЮХА про скликання 6-ої сесії Запорізької міськради і заборонив Ю.КАПТЮХУ видавати розпорядження, направлені на скликання, проведення або продовження сесій Запорізької міськради до розгляду питання щодо адмінсправи по суті".

Як повідомляв УНІАН. На 5-ій сесії Запорізької міськради депутати ухвалили рішення про розпуск виконкому міськради і відставку всіх заступників мера.

Рішення були ухвалені 18 жовтня увечері в залі засідань міськради, знеструмленому після того, як мер Запоріжжя Є.КАРТАШОВ після п`ятигодинних спроб примусити депутатів прийняти запропонований ним порядок денний, покинув його. На друге пленарне засідання сесії зібране 23 жовтня секретарем міськради Ю.КАПТЮХОМ мер міста не з`явився взагалі.

Натомість мер Запоріжжя звернувся в прокуратуру Запоріжжя з проханням "дати правову оцінку подіям, що проходили в сесійному залі після закриття сесії", але одержав відмову: прокурор Запоріжжя Олег СКІДАНОВ заявив, що розгляд питання про дотримання або недотримання регламенту перебуває в компетенції не прокуратури, а суду.

Причиною конфлікту між Є.КАРТАШОВИМ і депутатським корпусом стало кадрове питання: незважаючи на протести депутатів, мер наполягав на збереженні посад заступників міського голови за Валерією ЧЕРКАСЬКОЮ і Владиславом ГАЛЬЦОВИМ з іменами яких депутати пов`язують порушення при розподілі земель комунальної власності і отриманні кредитів під заставу міського майна.