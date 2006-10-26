В телеефірі стало більше державної мови

В ефірі українських телеканалів збільшилось використання державної мови, стверджує голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи результати моніторингу Нацради.

Він зазначив, що Нацрада провела моніторинг телекомпаній щодо використання державної мови згідно з положеннями Меморандуму про співпрацю між телекомпаніями та Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, що спрямований на розбудову національного інформаційного простору. Він нагадав що Меморандум був підписаний 14 липня 2006 року і 1 жовтня завершився перший етап його виконання.

«Реальним результатом першого етапу є те, що всі без винятку учасники цього процесу виконали зобов’язання перед учасниками Меморандуму, і нині в ефірі телеіндустрії склалась ситуація, що український як за суттю, так і за формою продукт став домінувати на українському телевізійному ринку», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

На прес-конференції було зазначено, що внаслідок того, що компанії почали випускати більше власних україномовних передач, відсоток державної мови в ефірі провідних телеканалів впродовж тижня становить в середньому близько 75.

Передачі іноземного виробництва переважно озвучені українською мовою, але лише близько 30-40% фільмів іноземного виробництва перекладається державною мовою. Найнижчі показники загального використання української мови з урахуванням субтитрування (менше 75%) зафіксовані в ефірі таких телекомпаній, як ICTV, Новий канал, “Інтер”.

Враховуючи те, що, відповідно до Меморандуму, з 1 жовтня для загальнонаціонального мовлення частка ефірного часу, коли мовлення ведеться українською мовою, має становити не менше 50% загального обсягу добового мовлення, до якого не зараховується титрування, то в ефірі телекомпаній, які активно використовують субтитрування передач і фільмів, показники частки української мови зменшаться майже вдвічі. До телекомпаній можна віднести ТОВ «Телестудія «Служба інформації», ТОВ «ТРК «Студія 1+1», ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», ЗАТ «ТРК «Україна». Безперечними лідерами з активного використання в ефірі державної мови впродовж цього року є ТОВ «ТРК «Ера», ТОВ «ТРК «НБМ» та ТОВ «ТРК «Експрес-інформ» («5 канал»), ВАТ «Телеканал «Тоніс», ЗАТ «Телеодин», НТКУ.

Під час проведення моніторингу меморандум про співпрацю не був підписаний такими телекомпаніями, як ТОВ «Телестудія «Служба інформації», ВАТ «Телеканал «Тоніс», ТОВ «ТРК «Ера», ТОВ ТРО «МультіМедіаСервіс».

Моніторинг проводився з 21 вересня по 3 жовтня.