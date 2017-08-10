Центральну площу Дніпра зроблять пішохідною
20:05, 10 серпня 2017Суспільство
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Транспортну розв'язку перенесуть під проспект Яворницького.
Дніпро / BigBucks
В рамках будівництва нової станції метро «Центральна» планується облаштувати підземний паркінг, а транспортну розв'язку перенести під проспект Яворницького.
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Про це повідомляє "Дніпро.Головне" з посиланням на прес-службу міськради.
Так, центральна площа Героїв Майдану повинна перетворитися в пішохідну зону.
Нові станції метрополітену повинні бути введені в експлуатацію у вересні 2021 року.
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