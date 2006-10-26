Ядерний тероризм в Україні - загрози і захист

Для Служби безпеки України пріоритетною є робота на упередження будь-яких протизаконних посягань на ядерні об’єкти на території України.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, заявив перший заступник голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час Другого міжнародного форуму “Фізична ядерна безпека – заходи протидії актам ядерного тероризму”, який сьогодні розпочав роботу у Києві.

За його словами, “базовим принципом у діяльності Служби безпеки України з протидії ядерному тероризму є безумовне дотримання міжнародних зобов’язань нашої держави у сфері ядерної безпеки, нерозповсюдження зброї масового ураження, здійснення усіх належних заходів щодо попередження правопорушень на об’єктах підвищеної небезпеки”.

Беручи до уваги те, що 4 квітня 2006 року Верховною Радою України ратифікована Міжнародна конвенція по боротьбі з актами ядерного тероризму, Служба безпеки України готова в рамках своєї компетенції співпрацювати з відповідними міжнародними та організаціями з метою практичної реалізації передбачених конвенцією заходів. Такий підхід дасть змогу створити адекватні сучасним реаліям міжнародні і національні системи забезпечення безпеки використання ядерних матеріалів та ефективні системи запобігання та припинення загроз здійснення актів ядерного тероризму.

Практика проведення антитерористичних навчань на атомних електростанціях під егідою Антитерористичного центру при СБ України свідчить про достатньо високий рівень організації та координації зусиль структур різного відомчого підпорядкування, які задіяні в антитерористичних заходах на об’єктах такого роду.

Такі навчання Антитерористичного центру при СБ України у жовтні цього року на Запорізькій атомній електростанції вперше відбулися у багатосторонньому міжнародному форматі. Були присутні експерти з країн НАТО, сусідніх держав, які спостерігали за відпрацюванням взаємодії правоохоронних органів та представників місцевої влади у антитерористичних заходах на ядерному об’єкті. “Міжнародний та міжвідомчий механізм протидії тероризму та задіяння у цих заходах органів місцевого самоврядування, продемонстровані у Запорізькій області, є тією схемою, котру ми як Служба безпеки України можемо взяти за основу тих заходів безпеки, які дозволяють говорити про те, що ядерні об’єкти на нашій території надійно захищені, і у випадку виникнення потенційних загроз ми знаємо, як на них адекватно реагувати”, – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.