У прифронтовій Станиці Луганській навчання молодших школярів переводять на українську мову

У школах Станично-Луганського району з’являться підручники українською мовою. Також на державну мову переведуть навчання всіх учнів молодших класів. Про це повідомила прес-служба Луганської ОВЦА.

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«Важливо те, що у новому навчальному році всі учні 1-5 класів будуть навчатися державною мовою. Районна адміністрація виділила кошти на придбання відповідних підручників для всіх шкіл», - повідомила заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик.

Також вона зазначила, що зараз активно ведеться робота з підготовки проектів для участі в різноманітних конкурсах та інвестиційних програмах. Вже Держфонду регіонального розвитку та міні-гранти від Всеукраїнських та Міжнародних організацій. Велика допомога надається волонтерами та військовими.