На Житомирщині ліквідували загоряння даху адмінбудівлі недіючого підприємства (фото)

На Житомирщині ліквідували загоряння даху адмінбудівлі недіючого підприємства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 13 серпня о 16:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території одного з підприємств ТОВ «Благодійний союз», що розташоване в селі Мала Рача Радомишльського району. Про це рятувальників сповістив випадковий перехожий, який побачив вогонь на даху однієї з будівель.

Через запізніле виявлення пожежі на момент прибуття рятувальників вогонь вже повністю охопив дах недіючої адміністративної будівлі підприємства, загальною площею 1000 кв. м. Через горючість конструкцій та велику площу займання керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити на допомогу додаткові сили та засоби.

Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що дах був оббитий металопрофілем, який доводилося зривати по всій площі.

Спільними зусиллями бійців ДСНС та працівників Радомишльського лісомисливського господарства о 18:33 пожежу вдалося локалізувати та о 20:58 – ліквідувати. Вдалося не допустити поширення пожежі по всій площі будівлі. Вогнем знищено покрівлю. Загиблих та травмованих немає.

Загалом, до ліквідації загоряння залучалося 19 рятувальників, 2 працівника лісомисливського господарства та 4 одиниці пожежної техніки.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало самозаймання дерев’яних конструкцій даху будівлі від перегріву металевого накриття під дією сонця. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.