Україна передала до Гааги інформацію про вбивства українських військових в Іловайську - ГПУ

Україна передала до Міжнародного кримінального суду інформацію про вбивства українських військових у районі Іловайська.

Про це йдеться в результатах розслідування Іловайської трагедії, які оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.

"До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження Головною військовою прокуратурою передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів (у тому числі віроломного вбивства українських військових у районі м. Іловайськ)", - йдеться у розслідуванні.

Окрім цього, сказано, що "для використання в Міжнародному суді ООН та в Європейському суді з прав людини під час підтримання позовів проти РФ до Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції України Головною військовою прокуратурою надано докази ведення РФ агресивної війни проти України і фінансування тероризму".

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Також у прокуратурі повідомили, що для проведення необхідних експертиз потрібен певний час.

"Тривале проведення судових комплексних військових експертиз обумовлено об’єктивною необхідністю вилучення і дослідження надзвичайно великого обсягу таємних документів щодо реформування ЗС України (за 2005 - 2014 роки), а також бойових документів щодо проведення АТО на території Донецької і Луганської областей. Необхідністю встановлення місцеперебування та допитів значної кількості свідків і потерпілих", - йдеться у розслідуванні.