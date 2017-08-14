У зірки "Любовь и голуби" "відмовили ноги"

Стан здоров'я Ніни Дорошиної, відомої за ролю Надюхи у фільмі "Любовь и голуби", погіршується після перенесеного інфаркту кілька років тому.

Зараз 82-річна артистка перебуває в дуже важкому стані: у неї відмовили ноги.

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Як повідомляє "МК", минулої суботи Дорошиній викликали "швидку допомогу". Лікарі зробили актрисі, яка залишилася самотньою, без рідних, знеболюючі уколи і поїхали. "Мені дуже важко. Я не встаю і навіть з працею можу говорити. Атрофувалися м'язи ніг, мучить астма і радикуліт, серце болить постійно. Навіть не віриться, що я буквально рік тому бігала на підборах. Зараз мені ніхто не допомагає.

Я одна. Брат теж тяжко хворий, але за ним доглядає його дружина, а мені допомогти нікому. Правда, сусіди і знайомі іноді купують продукти і ліки, спасибі їм за це. Але зараз багато хто у відпустках", - розповідає Дорошина.