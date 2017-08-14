У Києві відсвяткували Маковія (фоторепортаж)

18:04, 14 серпня 2017
Суспільство
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Цього дня у храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай.

УНИАН

У храмах столиці віряни освятили мед та букетики польових квітів ("маковейчики"). Святкові  богослужіння відбулися у низці церков, зокрема і в Михайлівському золотоверхому монастирі. Також богослужіння відбулися і інших містах України. Зокрема у Запоріжжі віряни прийшли до Свято-Покровського собору.

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Теги: #києві маковія#киеві свято спаса