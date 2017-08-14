У Києві відсвяткували Маковія (фоторепортаж)
18:04, 14 серпня 2017Суспільство
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Цього дня у храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай.
Відсвяткували Маковея і в інших містах України \ УНІАН
У храмах столиці віряни освятили мед та букетики польових квітів ("маковейчики"). Святкові богослужіння відбулися у низці церков, зокрема і в Михайлівському золотоверхому монастирі. Також богослужіння відбулися і інших містах України. Зокрема у Запоріжжі віряни прийшли до Свято-Покровського собору.
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