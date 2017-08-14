День Незалежності в Дніпрі: програма заходів

У Дніпрі на День Незалежності України, який щорічно відзначають 24 серпня, запланували провести ряд заходів. Про це Інформатору стало відомо з розпорядження міського голови Дніпра.

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Святкова програма на День Незалежності:

22.08, 17:00 — форум української молоді діаспори;

23.08, 10:00 — Сичеславська Набережна — святкові заходи, які приурочені до Дня Державного прапора України за участю міського голови;

24.08, 10:00 — офіційні заходи за участю міського голови;

24.08 — авіашоу в селищі Травневе «Вільне небо»;

24.08, 15:00 — Сичеславська Набережна — чемпіонат України з «Street Workout 2017»;

24.08, 15:00 — Фестивальний причал — святкові заходи до Дня Незалежності України — World Kitchen Food Fest, святковий концерт.