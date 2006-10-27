За допомогу в розкритті вибуху у Львові дирекція ринку обіцяє 1 млн. грн.

За інформацію, яка допоможе розкрити замах на депутата Львівської міської ради, генерального директора львівського ринку “Шувар” Романа ФЕДИШИНА, виплатять 1 млн. грн.

Про це повідомив УНІАН в.о. начальника Центру громадських зв’язків УМВСУ у Львівській області Денис ХАРЧУК.

“Особам, що нададуть таку інформацію, правоохоронці гарантують повну анонімність і захист, якщо у цьому виникне потреба”, - зазначив Д.ХАРЧУК.

Як повідомив Д.ХАРЧУК, виплату коштів здійснить дирекція ТзОВ “Шувар”.

Також він повідомив, що на даний час правоохоронці відпрацьовують чотири основні версії замаху на підприємця і депутата.

“Першочерговою є версія про те, що усунути Романа ФЕДИШИНА мали намір його конкуренти, тобто фінансово-економічна діяльність підприємця. Також відпрацьовується версія, що “замовити” генерального директора могли деякі працівники ТзОВ “Шувар”, а можливо, хтось із колишніх працівників з мотивів особистої помсти. Третім напрямком відпрацювання по даному злочину є можливий перерозподіл власності в сфері ринкового бізнесу Львівщини”, - повідомив Д.ХАРЧУК.

Також, за його словами, правоохоронці розглядають і політичну версію замаху.

“На даний час жодного політичного сліду у скоєному замаху не простежується. Всі обставини вказують на те, що малоймовірно, що Романа ФЕДИШИНА мали намір усунути як депутата і політика. Проте у зв’язку із низкою гучних заяв політичних сил, зокрема БЮТ, про політичне підгрунтя замаху – правоохоронні органи повинні відпрацювати до кінця і ймовірні політичні мотиви скоєного зухвалого замаху на підприємця”, - акцентував Д.ХАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Львові було підірвано автомобіль Р.ФЕДИШИНА. Внаслідок вибуху загинула випадкова перехожа – 14-річна Марія Куцинда. Р.ФЕДИШИН та його помічник отримали поранення.