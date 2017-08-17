З Чонгара почали транслювати українські канали на окупований Крим

З Чонгара почалась трансляція українських телеканалів на Крим у тестовому режимі. Про це член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив у Facebook.

За його словами, «на РТС Чонгар (Херсонська область) в тестовому режимі включено цифрове телебачення. На територію Північного Криму в стандарті DVB-T2 транслюються UA:КРИМ (НСТУ), 5 канал, Прямий канал (Тоніс), ICTV, Чорноморська ТРК».

Костинський з посиланням на директора компанії «Телемережі України», яка побудувала чонгарську вежу та виступає оператором телекомунікацій, Петра Семерея, повідомив, що «з 1 вересня мультиплекс почне працювати в стандартному режимі, з потужністю 0,3 кВт. З 1 листопада - з потужністю 1 кВт».

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«Прошу земляків, які проживають в Яни Капу (Красноперекопську), Джанкої, Красноперекопському та Джанкойському районах, спрямовувати свої цифрові антени на Чонгар, ловити сигнал та фіксувати українське мовлення на відео», - закликав він.

За словами Костинського, «зі своєї сторони готуємося до створення ще одного мультиплекса, в який увійдуть ще 5 українських телеканалів».

Як повідомляв УНІАН раніше, у 2018 році Росія планує побудувати телевежу неподалік Джанкоя в окупованому Криму, аби протидіяти сигналу української вежі в Чонгарі Херсонської області. Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський у своєму Facebook.

"Чонгарська вежа створює для росіян проблеми в Північному Криму. Саме тому окупаційна влада планує у 2018 році за державний кошт будівництво власної вежі неподалік Джанкоя, для протидії Чонгару, висотою 151 метр - РТС "Соленое озеро", - зазначив Костинський.