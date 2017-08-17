СБУ викрила злочинців, які підробляли ID-картки для перетину кордону

Служба безпеки України викрила групу жителів Івано-Франківської і Закарпатської областей, які підробляли ID-картки для перетину кордону особами, котрим заборонено в’їзд до ЄС за біометричними паспортами.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники формували для замовників пакет підроблених документів про нібито проживання у 30-кілометровій прикордонній зоні на чужі прізвища. На підставі них виробляли ID-картки учасників малого прикордонного руху – міжурядової угоди, що дає мешканцям можливість вільного перетину кордону без перевірки відбитків пальців.

Такі послуги користувалися попитом серед осіб, які втратили право на в’їзд у країни ЄС через перевищення терміну перебування або працевлаштування без візи, котра давала б таке право.

«Окрім того, зловмисники виготовляли ID-картку з тим же фото, але вже на ім’я громадянина однієї з країн ЄС, що давало право власнику пересуватися всередині Євросоюзу понад дев’яностоденного терміну, обумовленого безвізовим режимом», - додали у прес-центрі. Набір карток зловмисники оцінювали в 1,5 тис. євро.

Одного з учасників групи правоохоронці затримали під час передачі замовнику готового пакету документів неподалік залізничного вокзалу в Івано-Франківську. У 26-річного місцевого жителя вилучено 39 тис. грн – другу частину суми, яку він отримав за підроблені ID-картки. При обшуку виявлено також ID-картку на його власне ім’я та підготовлені картки для інших замовників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Готується повідомлення про підозру затриманому та іншим учасникам групи.