У Житомирі триває ІІІ Міжнародний фестиваль мистецтв "Пісенний Спас"

У Житомирі триває ІІІ Міжнародний фестиваль мистецтв імені Володимира Шинкарука «Пісенний Спас».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні фестиваль завершиться гала-концертом та церемонією нагородження переможців.

Фестиваль проходить за сприяння Міністерства молоді та спорту України, Житомирської обласної державної адміністрації, міської ради, спонсорів та партнерів.

18 серпня організатори та члени журі конкурсної програми провели прес-конференцію та розповіли про перший відбірковий тур.

Вчора, 19 серпня, конкурсанти проходили другий тур та змагалися за можливість виступити на великій сцені з відомими зірками.

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Крім конкурсної програми, на час фестивалю Житомирський міський парк культури та відпочинку перетворився на фестивальне містечко, де діяли «літературні й художні алеї», ярмарки майстрів, творчі майстер-класи, спортивні та козацькі змагання, відбулися Мистецький марафон, конкурс молодих виконавців, а також великі концерти зірок. На всі заходи фестивалю - вільний вхід для усіх бажаючих.

Також в рамках фестивалю відбулися відкриті авторські майстер-класи від «зіркового журі» конкурсу. Учасники фестивалю та усі бажаючі долучилися до вишивання символічного «Спасівського рушника» та фотографувалися біля ще одного символу фестивалю – символічного Дерева життя.

В рамках фестивалю відбувся концерт до дня народження Володимира Шинкарука.

На великій сцені фестивалю вже виступили Ірина Шинкарук, Наталія Бучинська та інші відомі виконавці.

*** Володимир Шинкарук (19 серпня 1954 - 6 грудня 2014 ) - поет, прозаїк, композитор, бард-виконавець, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка, Почесний громадянин Житомира.