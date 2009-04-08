Данилишин: прогнози Світового банку і МВФ є суто умовними

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що в сьогоднішніх умовах, коли економічна ситуація майже в усіх країнах безпосередньо залежить від розвитку економічної кризи, давати точні економічні прогнози практично неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи інформацію Світового банку про погіршення макроекономічних показників розвитку економіки України 2009 року.

«Жодна фінансова організація, яка займається прогнозуванням, і в другій половині 2008 року, і в першій половині 2009, особливо в січні та на початку лютого, не могла дати реальних прогнозів для того чи іншого регіону або країни, зокрема для економічно найбільш розвинених країн… Навіть ті прогнози, які дає зараз Світовий банк, МВФ чи інша фінансова організація для будь-якої країни, є суто умовним», – сказав Б.ДАНИЛИШИН. Він наголосив, що економічна ситуація у світі та в окремих країнах змінюється дуже швидко.

Міністр економіки зазначив, що на сьогодні в Україні не варто побоюватися погіршення інфляційної ситуації, а також суттєвого погіршення ситуації в промисловому виробництві. Він зазначив, що розвиток промислового виробництва в основних експортно орієнтованих галузях (ГМК і хімпром – УНІАН) безпосередньо залежатиме від тенденцій на світовому ринку продукції, а в інших галузях – від того, наскільки оперативно й успішно вони переорієнтувалися для роботи на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк переглянув свій прогноз щодо динаміки валового внутрішнього продукту України 2009 року до 9% падіння проти 4% падіння, прогнозованих раніше. Про це повідомив вчора, 7 квітня, старший економіст Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, СБ також погіршив прогноз інфляції в Україні поточного року з 13,6% до 16,4%. Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ також повідомив, що до 2010 року інфляція в Україні сповільниться до 10%, а до 2011 р. – до 8%.

Своєю чергою директор СБ в Україні, Молдові та Білорусі Мартін РАЙЗЕР зазначив, що цей прогноз буде актуальний тільки в разі ухвалення владою України пакета антикризових заходів.

Згідно з останнім прогнозом СБ, номінальний ВВП за підсумками поточного року становитиме 990,6 млрд. грн., 2010 р. – 1 трлн. 103,5 млрд. грн., в 2011 р. – 1 трлн. 252,9 млрд. грн. Зниження експорту України поточного року очікується на рівні 10,1%, 2010 року прогнозується зростання на 1,1%, 2011 р. – зростання на 2,1%. Зниження імпорту України поточного року очікується на рівні 34,3%, а в 2010 і 2011 роках прогнозується зростання на 2,4% і 7,6% відповідно.

За прогнозами СБ, державний і гарантований борг України на кінець 2009 року становитиме 28,8% ВВП, 2010 р. – 29,2%, 2011 р. – 30% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України 2009 року з 4,5% до рівня «мінус» 4%. При цьому СБ поліпшив прогноз інфляції в Україні 2009 року з 15,3% до 13,6%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

Зростання реального ВВП України 2008 року порівняно з 2007 роком становило 2,1%, тим часом зростання ВВП 2007 року порівняно з 2006 роком становило 7,6%.