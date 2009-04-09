Світові ціни на нафту підвищилися
00:40, 09 квітня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 8 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,59 (+0,37) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,38 (+0,23) дол./бар.
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