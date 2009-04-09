УБОЗ знайшов у гаражі арсенал зброї та боєприпасів

10:03, 09 квітня 2009
Суспільство
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В т. ч.15 кг вибухової речовини

Працівник Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в місті Севастополі в гаражі місцевого мешканця виявили та вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чоловік зберігав у власному гаражі автомат «АКМ» калібру 7.62, обріз мисливської рушниці «ТОЗ-63» 16-го калібру, спеціальний пристрій, пристосований для стрілянини під патрони калібру 5.6 мм з чотирма позиціями, 15 кг вибухової речовини (С-4, тротилу та гексогену), одну протитанкову міну з 8 кг тротилу, детонатори, запали, мінні підривники у кількості 159 шт., 569 патронів різного калібру, 15 метрів детонуючого шнуру та 3 кульки по 7 метрів вогнепровідного шнуру.

За даним фактом Ленінським районним відділом УМВС України в м. Севастополі порушено кримінальну справу за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачають до п’яти років позбавлення волі.

 

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