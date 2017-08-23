Святкування Дня незалежності: виклики для безпеки громадян та іноземних гостей

На День незалежності України Росія не буде здійснювати масштабні наступальні акції, адже цим вона продемонструвала б усьому світові свою агресивну поведінку. За нашими даними, Москва не буде організовувати теракти й диверсії 24 серпня. Хоча це не означає, що українським спецслужбам можна розслабитися і не готуватися до подібних дій. Навпаки, ми повинні відпрацювати всі заходи на упередження подібних акцій.

Провокації в зоні бойових дій та у прифронтових районах, якщо і будуть, матимуть локальний характер, особливо на Донеччині й Луганщині. Також бойовики намагатимуться дискредитувати урочисті заходи в інших регіонах, де можуть бути проросійські настрої (це може бути Одеська й Харківська області або південні області України). Також можливе розповсюдження матеріалів аналогічного змісту і в Києві. Але все це не набуде масового масштабу, тому що система виявлення таких сил і забезпечення правопорядку не дозволить цього зробити, адже попередньо вже були напрацьовані відповідні практики.

Тому серйозних провокацій, які б розпочали російські спецслужби або армія, не повинно бути в День незалежності.

Провокації в зоні бойових дій та у прифронтових районах, якщо і будуть, матимуть локальний характер, особливо на Донеччині й Луганщині

Тим не менше, наші розвідка і контррозвідка повинні комплексно відпрацювати, аби унеможливити проведення будь-яких великих чи дрібних провокацій як із боку Росії, так і з боку бойовиків чи російської агентури в Україні. На сьогодні це їхнє завдання — системне забезпечення агентурного, технічного та фізичного контролю під час проведення і підготовки урочистих заходів.

Надзвичайно важливо буде слідкувати за безпекою 24 серпня саме в Києві, тому що якраз в цей час тут перебуватиме глава Пентагону Джеймс Меттіс, спеціальний представник США Курт Волкер, представники країн НАТО, учасники параду (військовослужбовці західних країн). Тож у столиці можуть бути провокації, з одного боку, опонентів курсу України на євроінтеграцію і співробітництво з НАТО, з іншого — проросійських сил, які можуть якщо не в центрі, то близько до нього проголошувати протести й розповсюджувати провокативні матеріали. Все це цілком може бути, якщо не будуть виявлені організатори, які це готують. І ця модель не завжди контролюється нашими спецслужбами.

Ті сили, які налаштовані проти України й проти її центрального керівництва, розуміють, що на час святкових заходів буде посилений режим охорони, тож здійснювати якісь операції буде надзвичайно складно. Адже буде оперативний, технічний, фізичний і негласний контроль, і рамки будуть встановлені. Крім того, будуть задіяні й інші засоби, наприклад, електронні або допомога собак, які виявляють вибухівку.

Надзвичайно важливо буде слідкувати за безпекою 24 серпня саме в Києві, тому що якраз в цей час тут перебуватиме глава Пентагону Джеймс Меттіс, спеціальний представник США Курт Волкер, представники країн НАТО, учасники параду (військовослужбовці західних країн)

Тобто в даній ситуації я передбачаю, що намагань провести масштабні операції, спрямовані на зрив параду або інших заходів, практично не буде, тому що не буде умов для цього. Але буде пропаганда, яка лунатиме на російських каналах, на каналах, контрольованих «ЛНР» і «ДНР», у Криму та Придністров’ї. На цих майданчиках буде розгорнута кампанія проти України, аби звинуватити її в тому, що ми фактично віддаємо свою державу під контроль нашим західним партнерам, що вони перебувають на території нашої країни з метою формування протистояння Росії тощо. І цей пропагандистський формат широко використовуватиметься російськими політиками, дипломатами та ЗМІ. Ця модель діятиме в рамках інформаційної війни, і вона обов’язково буде застосована. Адже Росія не втратить можливість використати такий привід як святкування Дня незалежності за участі іноземних представників, аби дискредитувати Україну і, можливо, здійснити демарш, заявити, що на нашій території розміщуються якісь війська, що Україна вже не має суверенітету тощо. Такі звинувачення ми маємо бути готовими почути і спростувати.

Проте є ще одна важлива загроза — діяльність не тільки російських, але й міжнародних терористичних організацій. В першу чергу, йдеться про ІДІЛ, адже її представники націлені якраз на керівників країн Євросоюзу і НАТО. Не слід забувати про теракти, які були скоєні у Франції, Голландії, Бельгії, Барселоні, Великобританії та навіть у такій спокійній країні як Ісландія. Тобто відбулася ціла низка терактів, націлених проти керівників держави і мирних громадян.

На святкуванні в Києві буде сконцентрована чимала кількість представників НАТО. Як правило, для терористичних організацій це є приводом відповідно спрацювати і провести екстремістські акції. Тим більше, тут буде глава Пентагону США Меттіс. Тому в даній ситуації потрібна особлива пильність, комплексні заходи й зусилля американців, представників європейських спецслужб, а українські спецслужби мають бути задіяні по повній програмі, враховуючи, що ми організовуємо святкові заходи. Адже тут уже можуть діяти професіонали, які вміють шифруватися, уміють проникати в різні місця та застосовувати нові форми здійснення терактів. Як ми бачили за останніми випадками, місцеві екстремісти в Іспанії або у Франції вже використовують транспортні засоби — це нова форма проведення терактів із використанням автобусів, трейлерів, вантажівок чи інших транспортних засобів, які застосовуються як засіб ураження.

Проте є ще одна важлива загроза — діяльність не тільки російських, але й міжнародних терористичних організацій

На це слід звернути особливу увагу і здійснювати належний контроль над транспортними засобами, які потрапляють у зону проведення урочистих заходів. Наприклад, австралійці передбачили, крім оперативної, агентурної, технічної, комунікаційної і охоронної роботи, також засоби контролю над усіма вулицями і підозрілими особами. Вони в окремих районах припинили можливий рух транспорту, і це здійснюється за рахунок розміщення спеціальних засобів, які перекривають дороги та місця проїзду транспорту (це може бути і потужний транспорт, який може системно стояти і перекривати дорогу, це можуть бути і потужні споруди, наприклад, залізні або бетонні блоки, які також не пускають автівки). У Києві теж потрібно передбачити такі речі і заблокувати проблемні вулиці, перекрити підступи до місць проведення урочистих заходів, аби не було неконтрольованого руху транспорту. Спецслужби України разом з іноземними повинні це передбачити. Бо зараз, наскільки я бачу, у нас поки що немає готовності до таких можливих дій терористів, це не відпрацьовується. Перебуваючи протягом останніх місяців у Європі та США, я мав змогу побачити, що під час великих заходів (зокрема, на інавгурації Трампа) застосовувалися такі заходи. Вони дуже ефективні і мають бути застосовані під час святкування Дня незалежності Україні.

Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України