Майже половина українців проголосували б за членство України в НАТО - опитування (інфографіка)

Якби референдум про членство України в НАТО проводився зараз, за проголосували б 40% українців, проти – 27%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою GfK Ukraine від імені Center for Insights in Survey Research.

При цьому 12% опитаних відповіли, що не голосували б, а 22% - не змогли відповісти.

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Варто зазначити, що на момент попереднього такого ж опитування у квітні 2017 року вступ до НАТО підтримували трохи більше респондентів – 46%, тоді як проти були стільки ж – 27%.

У той же час рік тому за членство в НАТО на референдумі готові були проголосувати 39% українців, а проти – 32%.

При цьому в регіональному розрізі традиційно на заході і в центрі України за членство в НАТО висловилися більше респондентів, тоді як на сході і півдні – переважали противники вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

Так, на заході 59% опитаних підтримали б членство України в НАТО, 13% голосували б проти; в центрі – 50% та 20%; на півдні – 28% і 33%; на сході – 16% і 45% проти.

Опитування проводилося соціологічною групою GfK Ukraine від імені Center for Insights in Survey Research по всій Україні (за винятком окупованих територій Криму і Донбасу) з 9 червня по 7 липня 2017 року шляхом особистого опитування в будинках респондентів. В опитуванні взяли участь 2400 постійних жителів України у віці від 18 років і старше, які мають право голосу.