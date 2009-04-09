У Маріуполі даішники стріляли по авто з 17-річним викрадачем

У Маріуполі Донецької області працівникам Державтоінспекції довелося застосувати табельну зброю, щоб зупинити 17-річного викрадача.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, отримавши сигнал про викрадення автомобіля ВАЗ-21011, працівники ДАІ невдовзі знайшли його в центрі міста. Вони спробували зупинити машину, проте водій на сигнал міліціонерів не відреагував. Він продовжував їхати вулицями, порушуючи правила дорожнього руху і створюючи аварійну обстановку. На великій швидкості він виляв дорогою і йшов на удар з патрульною машиною. Уже за містом, після численних вимог про зупинку, інспектор дорожно-патрульної служби прийняв рішення про застосування табельної зброї. У районі Білосарайської коси міліціонер зробив два попереджувальні постріли в повітря, а потім простріляв шини легковика. Викрадач був затриманий і доставлений у Жовтневий райвідділ міліції.

Як з`ясувалося, через місяць затриманому виповниться 18 років, але він уже має судимість за завдання тяжких тілесних пошкоджень. Тепер за незаконне заволодіння транспортним засобом порушено кримінальну справу. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Прокуратура міста перевірила правомірність дій працівників Державтоінспекції. Прокуратура підтвердила, що працівники ДАІ діяли відповідно до закону, порушень ними нормативних вимог не виявлено.