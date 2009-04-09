У Черновецького перерахували тарифи на могили - вийшло дешевше

В Київській міській державній адміністрації підготовлені проекти розпоряджень про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що їх надає ритуальна служба спеціалізованих комунальних підприємств “Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування” та “Київський крематорій”.

Відповідні тексти документів оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади. Вони передбачають скасування попереднього розпорядження КМДА з приводу тарифів на ритуальні послуги, виданого в січні поточного року.

Згідно з новими розрахунками, оформлення договору, що передбачає замовлення на організацію та проведення поховання, коштує 32 грн. (у попередньому розпорядженні було 38 грн.); вартість копання могили в залежності від грунту, розміру труни, способу здійснення роботи та пори року встановлена від 114 грн. (було 330 грн.) до 695 грн. (було 1 тис. 280 грн.).

Поховання урни з прахом коштує від 31 грн. (було від 55 грн.) до 235 грн. (було до 430 грн.); монтаж пам’ятника (без його виготовлення) – в залежності від його ваги від 362 грн. (було 625 грн.) до 830 грн. (було 1 тис. 530 грн.), демонтаж намогильної споруди в залежності від пори року та ваги – від 66-89 грн. (було 120-160 грн.) до 121-168 грн. (було 225-310 грн.).

Видачу свідоцтва про поховання оцінено в 4 грн. 10 коп. (було 5 грн.), але це без вартості свідоцтва.

Щодо послуг крематорію, то визначено, що кремація померлого в стандартній домовині коштує 445 грн. (було 590 грн.), в спеціальній – 490 грн. (було 650 грн.), поховання (підпоховання) урни з прахом в залежності від пори року – 290 та 364 грн. (було 380 та 475 грн.).

Як зазначено в документі, пільги на оплату за ритуальні послуги та допомога на поховання надаватимуться відповідно до чинного законодавства України.

На сайті міськдержадміністрації повідомляється, що всі пропозиції та зауваження до напрацьованих проектів рішень щодо нових тарифів на ритуальні послуги приймаються від юридичних та фізичних осіб до 9 травня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, муніципальна газета “Хрещатик” у випуску №137 (570) опублікувала розпорядження КМДА від 26 січня 2009 № 81 “Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг”. Згідно з цим документом, в столиці цього року почали діяти нові тарифи на ритуальні послуги, що надають комунальні підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування” та “Київський крематорій”.

23 лютого прес-служба Прокуратура Києва повідомила, що відомство доручило Державній інспекції з контролю за цінами в місті Києві перевірити розміри тарифів на ритуальні послуги.