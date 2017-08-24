У Житомирі пройшов Відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу на Кубок голови Житомирської ОДА

У Житомирі до Дня Незалежності України пройшов Відкритий чемпіонат Житомирської області з пауерліфтингу з жиму лежачи на Кубок голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Чемпіонат проходив сьогодні, 24 серпня, у літньому театрі «Ракушка» за участю заступника голови – керівника апарату ОДА Олексія Ясюнецького та начальника управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлани Гресь.

«Такий Чемпіонат на Кубок губернатора проходить вперше на Житомирщині і, можливо, це стане традицією. Бажаю вам якомога більше спортивних перемог та досягнення цілей», – привітав учасників Ясюнецький.

Також Ясюнецький взяв участь у Чемпіонаті з жиму лежачи та підіймав штангу вагою 150 кг.

Загалом, у чемпіонаті взяли участь 5 команд з Житомирської та Київської областей, у складі яких майстри спорту – більше 25 учасників. Найбільша вага штанги, яку підняли – 230 кг.

Переможці отримали дипломи, медалі, кубки та цінні подарунки.