У Житомирі пройшов Відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу на Кубок голови Житомирської ОДА

22:21, 24 серпня 2017
Суспільство
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Такий Чемпіонат на Кубок губернатора проходить вперше на Житомирщині і, можливо, стане традиційним.

Переможці отримали дипломи, медалі, кубки та цінні подарунки / фото oda.zt.gov.ua

У Житомирі до Дня Незалежності України пройшов Відкритий чемпіонат Житомирської області з пауерліфтингу з жиму лежачи на Кубок голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Чемпіонат проходив сьогодні, 24 серпня, у літньому театрі «Ракушка» за участю заступника голови – керівника апарату ОДА Олексія Ясюнецького та начальника управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлани Гресь.

Найбільша вага штанги, яку підняли – 230 кг / фото oda.zt.gov.ua

«Такий Чемпіонат на Кубок губернатора проходить вперше на Житомирщині і, можливо, це стане традицією. Бажаю вам якомога більше спортивних перемог та досягнення цілей», – привітав учасників  Ясюнецький.

Також Ясюнецький взяв участь у Чемпіонаті з жиму лежачи та підіймав штангу вагою 150 кг.

У чемпіонаті взяли участь 5 команд з Житомирської та Київської областей / фото oda.zt.gov.ua

Загалом, у чемпіонаті взяли участь 5 команд з Житомирської та Київської областей, у складі яких майстри спорту – більше 25 учасників. Найбільша вага штанги, яку підняли – 230 кг.

Переможці отримали дипломи, медалі, кубки та цінні подарунки.

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Теги: #Кубок голови Житомирської ОДА#Чемпіонат з пауерліфтингу