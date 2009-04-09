У Секретаріаті Президента побили шибки (додані фото)

Сьогодні увечері невідомий чоловік розбив чотири скла у дверях центрального входу в будівлю Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами представників правоохоронних органів, які знаходилися біля Секретаріату Президента, інцидент відбувся близько 18.00.

Чоловіка, який розбив скло, затримано. Більш детальної інформації співробітники правоохоронних органів не надали.