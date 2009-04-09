Тимошенко проведе засідання уряду з питань космосу
20:40, 09 квітня 2009Суспільство
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Прем`єр відвідає "малу батьківщину"
Завтра, 10 квітня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровська, де відбудеться виїзне засідання Кабінету міністрів з питань розвитку космічної галузі в нових економічних умовах.
Як повідомляє Урядовий портал, у ході поїздки глава уряду також проведе зустріч із працівниками Державного конструкторського бюро «Південне» ім. М.Янгеля та Виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.Макарова».
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