Тимошенко проведе засідання уряду з питань космосу

Завтра, 10 квітня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровська, де відбудеться виїзне засідання Кабінету міністрів з питань розвитку космічної галузі в нових економічних умовах.

Як повідомляє Урядовий портал, у ході поїздки глава уряду також проведе зустріч із працівниками Державного конструкторського бюро «Південне» ім. М.Янгеля та Виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.Макарова».