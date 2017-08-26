В Івано-Франківську проходить фестиваль винограду та вина

В Івано-Франківську проходить фестиваль винограду і вина. Як передає кореспондент УНІАН, дводенний захід розпочнеться сьогодні на центральній площі Ринок.

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Організаторами свята є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради та клуб "Виноградарі Прикарпаття".

Основною метою фестивалю є популяризація виноградарства на Прикарпатті. Всім бажаючим розповідають про поширені сорти винограду, які добре плодоносять в регіоні, про культуру споживання вина, яке є ще і творчістю.

На фестивалі діє виставка та дегустація столових сортів винограду, вирощених на Прикарпатті, представлені продукти бджільництва, проходять конкурси, майстер-класи та концерт.

Крім того, проходять пізнавальні семінари на теми виноградарства і виноробства, на яких досвідчені фахівці діляться досвідом висадки, догляду, боротьби з шкідниками і хворобами винограду, секрети виноробства.

На фестивалі - 52 учасники з різних куточків України, представлено понад 20 сортів винограду і 25 видів вина.

Сьогодні конкурсна комісія буде визначати власників кращого винограду в номінаціях "найважча гроно", "найкрасивіша гроно" і "найсмачніша гроно". Визначать також кращі сухі і напівсолодкі вина.