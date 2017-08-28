У Харкові судитимуть чоловіка за замовлення жорстокого вбивства своєї вівчарки

Харківська місцева прокуратура №2 затвердила і направила в Жовтневий районний суд Харкова два обвинувальні акти за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

"У липні поточного року один з жителів Новобаварського району Харкова найняв місцевого п'яничку для вбивства свого собаки і навіть видав знаряддя злочину - молоток. Як винагороду пообіцяв пляшку горілки", - йдеться в повідомленні.

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Виконавець тримав вівчарку за нашийник і бив по голові молотком. Одна з сусідок почула скавчання тварини. Жінка вийшла на вулицю і стала свідком жахливого вбивства. Вона викликала зоозахисників і поліцію.

"Врятувати вівчарку не вдалося. За висновками експертного дослідження смерть собаки настала в результаті черепно-мозкової травми, яка була нанесена тупим твердим предметом в області голови і шиї, а нанесені рани спричинили тяжкі страждання тварині перед смертю", - зазначили в прокуратурі.

Господар собаки так і не зміг чітко сформулювати причину, з якої вирішив позбутися від тварини, та ще таким жахливим способом.

Варто відзначити, 40-річному харків'янину, який замовив убивство власного собаки, інкримінується підбурювання і пособництво у знущанні над твариною (ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 КК України), 51-річному виконавцеві - знущання над твариною (ч. 1 ст. 299 КК України).