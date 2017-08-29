"Звання король поп-музики і 380 мільйонів проданих дисків": сьогодні Майклу Джексону виповнилося б 59 років (відео)

Легендарному музиканту Майклу Джексону сьогодні, 29 серпня, виповнилося б 59 років. З моменту смерті короля поп-музики пройшло вже 8 років, але пам'ять про Джексона продовжує жити в його хітах, які переспівують як зірки, так і маловідомі виконавці.

Джексон помер від серцевого нападу через передозування ліками 25 червня 2009 року.

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За свою успішну кар'єру Майкл зняв 80 відеокліпів. На його рахунку 15 премій Греммі, 8 з яких музикант отримав за одну ніч.

Також Майкл отримав 26 премій American Music Awards", зокрема, як самого успішного поп-виконавця всіх часів (продано 380 мільйонів дисків по всьому світу).

У Джексона відразу дві зірки на голлівудській Алеї Слави: як учасника "The Jackson Five" і як сольного артиста. За таким же принципом музикант двічі введений до Залу слави рок-н-ролу, пише "24 Канал".

Раніше УНІАН-Таблоїд розповів, як відсвяткувала своє 59-річчя Мадонна.