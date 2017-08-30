У Житомирі за підтримки Німеччини створюють єдину геоінформаційну систему міста

У Житомирі продовжують створювати єдину міську геоінформаційну систему міста. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 30 серпня у Житомирі в міській раді відбулося підписання Протоколу про реалізацію Програми «Створення та ведення Містобудівного кадастру в м.Житомир» між Житомирською міською радою та німецькою урядовою кампанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». Протокол підписали Житомирській міський голова Сергій Сухомлин та директор проекту «Інтегрований розвиток міст України» Матіас Брант.

Читайте такожНа Житомирщині з 2 вересня ОДА знову прийматиме заявки на відшкодування установок доїння

Сухомлин подякував представникам «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за співпрацю та відзначив, що за сприяння GIZ зроблено важливі кроки для створення сучасної геоінформаційної системи міста.

«Новий Містобудівний кадастр в місті Житомир має бути загальнодоступним та допоможе підвищити рівень надання послуг у всіх сферах життя містян», - запевнив Матіас Брант.

Метою Програми «Створення та ведення Містобудівного кадастру в м.Житомир» є формування єдиного банку геопросторових даних Житомира.

"Створення єдиного банку геопросторових даних міста Житомир шляхом застосування підходів інтегрованого міського розвитку дозволить швидко і зважено приймати рішення у всіх сферах діяльності міста, а також отримувати актуальну інформацію про будівельні процеси в режимі реального часу",- повідомляє прес-служба міськради.

Місто Житомир, підписавши протокол, бере на себе зобов’язання сформувати Службу містобудівного кадастру і гарантує її постійну роботу та фінансування у повному обсязі, передбаченому згідно цільової програми «Створення та ведення Містобудівного кадастру в м.Житомир», а уряди Німеччини та Швейцарії надаватимуть фінансування на вдосконалення технічної та програмної інфраструктури, необхідної для побудови Містобудівного кадастру.

Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2018 року.