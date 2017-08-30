"Лед треснул": учасники гурту "Грибы" несподівано заявили, що йдуть зі сцени

Український гурт "Грибы" перестане давати концерти після 2017 року. Про це продюсер і фронтмен колективу Юрій Бардаш розповів 25 серпня на концерті в Одесі, повідомляє The Flow.

"Так сталося, що група завершує свою концертну діяльність цього року 31 грудня. І ми зараз в Одесі даємо останній концерт, тому давайте качнемо як в останнє", - сказав Бардаш.

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У групи "Гриби" намічений тур з початку жовтня до грудня 2017 року. За цей час колектив виступить у Лондоні, декількох містах Німеччини, Алмати, Астані та Мінську. Також заплановано три концерти в Києві (1,2 і 3 грудня) та два - у Москві (8 і 9 грудня).

Заснована в 2016 році група за час своєї діяльності випустила всього один альбом - "Будинок на колесах частина 1". Друга частина платівки була анонсована, але поки не вийшла. Одними з найбільш відомих синглів стали "Тает лед", "Копы" і "Интро".