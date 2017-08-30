Заключний 8 сезон "Гри престолів" не покажуть в 2018 році - ЗМІ

Шанувальникам серіалу "Гра престолів", який знімають за твором "Пісня льоду і полум'я" телеканалом HBO, доведеться запастися терпінням, оскільки, найімовірніше, фінальний сезон шоу не вийде в 2018 році, як вважалося раніше.

Видання The Hollywood Reporter повідомляє з посиланням на свої джерела, що зйомки восьмого сезону планується почати восени 2017 року, а закінчити в серпні 2018 року.

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Якийсь час займе монтаж і робота над спецефектами. Отже, реліз сезону відбудеться вже в першій половині 2019 року. "Наш виробничий відділ намагається зараз уточнити графіки зйомок і оцінити час створення спецефектів, пише "Сегодня".

Зйомки будуть дуже складними і пройдуть на різних континентах, з використанням різних технологій. А що стосується спецефектів, то це взагалі окремий етап роботи", – йдеться в коментарі програмного директора HBO Кейсі Блойза.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, прем'єра фінального епізоду сьомого сезону "Гри престолів" подивилися понад 16 мільйонів глядачів.